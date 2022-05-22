Продажи застройщиков в апреле упали до 99% «Известия»: продажи застройщиков в апреле упали до 99%

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи российских девелоперов в апреле резко снизились. В ряде городов падение составило 99%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.

Издание отмечает, что самые высокие показатели снижения продаж отмечены в Волгограде (99%), Казани (98%) и Кургане (97%). Цифры от 76% до 90% зафиксированы у застройщиков Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, Новосибирска, Екатеринбурга, Севастополя, Тюменской области и Нижнего Новгорода. В столицах застройщики пострадали меньше других — падение продаж в Москве составило 46%, в Санкт-Петербурге — 59%.

Также подчёркивается, что для покупки квартир россияне прибегали к ипотеке. В ряде регионов доля жилищного кредитования составила 100% спроса.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что снижение ставки по ипотеке способно вернуть ситуацию на рынке недвижимости к прежним показателям продаж к июню — сентябрю. Пока о банкротстве застройщиков говорить рано, уверен член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Однако он допускает, что ввод жилья в России сократится.

Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что цены на жильё должны упасть летом из-за снижения спроса. Так он прокомментировал сценарий строительства от Минстроя РФ, по которому к 2030 году введут 100 млн кв. метров жилья вместо 120 млн. При этом Апрелев усомнился в реальности данных от Минстроя по числу введённого жилья, поскольку в прошлом году были озвучены только итоговые показатели.