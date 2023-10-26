ИЖС: что важно знать перед покупкой дачи

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Многие россияне мечтают о загородном доме или планируют его купить. Так, согласно данным опросов, свой дом хотят иметь более 80% респондентов. Поэтому банки предлагают большой выбор ипотечных программ для ИЖС. Развитие этого направления предусмотрено государственной программой поддержки ИЖС, поэтому получить такой кредит проще, чем под другое строительство.

В загородном доме можно жить в любое время года и оформить официальную регистрацию. Также из плюсов можно выделить то, что муниципалитет может обеспечить прокладку коммуникаций и предоставить доступ к услугам больниц, поликлиник, школ и детских садов. Также банки кредитуют ИЖС по специальным ипотечным программам.

К примеру, Росбанк предлагает до 12 миллионов рублей на строительство загородного дома с первоначальным взносом от 20,1%. Ставка по ипотеке с господдержкой при этом составит 7,5%, по семейной ипотеке — от 5,5%. Банк «Открытие» предлагает по ипотеке с господдержкой ставку 7,99%, по семейной ипотеке — 5,99%.

Совкомбанк недавно также начал прием заявок на ипотечное кредитование ипотеку на ИЖС. Жилой комплекс должен включать не менее 15 индивидуальных жилых домов, построенных или строящихся по одному или нескольким проектам определенного плана.

Кредит на ИЖС можно оформить в рамках ипотечных программ государственной поддержки: по семейной ипотеке по ставке 5,99% годовых, по льготной ипотеке – 7,99%, по ипотеке для ИТ-специалистов – 5% и дальневосточной ипотеке по ставке 1,99% годовых. Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости жилья, для его оплаты возможно использовать средства материнского (семейного) капитал. Срок кредита – до 30 лет.

«Тренд загородной жизни, который начался во время пандемии, продолжается и способствует динамичному росту рынка индивидуального жилищного строительства. В 2022 году ввод ИЖС в эксплуатацию достиг исторического показателя в 57 млн кв. м, обогнав рынок многоквартирного жилья. При этом возможности покупки загородной недвижимости ограничены, у покупателя есть три варианта – ипотечное кредитование, предоставляемое ограниченным количеством банков, собственные средства и потребительские кредиты. Совкомбанк активно расширяет продуктовую линейку и запустил кредитование ИЖС в рамках государственных ипотечных программ», ― заявила руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка Ольга Коваленко.