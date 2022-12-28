ЦБ предлагает ограничить пользование льготной ипотекой одним разом

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Центробанк предлагает ограничить использование льготной ипотеки до одного раза для заемщика. Это, по мнению директора департамента финстабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, которое приводят «Известия», позволит сделать программу более адресной и снизить риски перегрева на рынке недвижимости.

Также в банке России считают, что нужно запретить совмещать жилищные кредиты с господдержкой с программами застройщика по низким ставкам. Соответствующие предложения направлены в правительство.

Льготная ипотека на новостройки будет продлена до 1 июля 2024 года, но ставки по ней повысят с 7% до 8% годовых.

Чтобы повысить адресность, следует предусмотреть, что льготной ипотекой можно воспользоваться только один раз. Это позволило бы избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди берут несколько кредитов и вкладываются в недвижимость, — приводит издание слова Даниловой.

В результате, отмечает представитель ЦБ, рост цен усиливается, а доступность жилья снижается. Что касается предложения по запрету объединять ипотеку от застройщика с госпрограммой, это логично с точки зрения бюджетных рисков, считают в Банке России.

Если государство в лице Минфина берет на себя процентные риски, то такие кредиты не должны сопровождаться завышением стоимости жилья, — пояснила директор департамента.

Такая практика широко распространена: в 2/3 кредитов от застройщика одновременно применяется и льготная ипотека. Это дает банкам возможность предлагать привлекательную ставку, но уже за счет завышения стоимости недвижимости.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский предложил субсидировать 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей. Инициатива касается покупки квартиры в новостройке и строительства частного дома.