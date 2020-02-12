https://static.news.ru/photo/75e0add2-4d9f-11ea-a580-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько сирийских журналистов пострадали в результате обстрела на западе провинции Алеппо.

По информации ТАСС, среди раненых — корреспонденты агентства САНА. В момент ЧП они выполняли свои профессиональные обязанности. О характере их травм не уточняется. Есть ли среди них погибшие, пока неизвестно.

Ранее, как передавал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в бомбардировках мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. Он подчеркнул, что Анкара не станет терпеть никаких нарушений в Сирии. Эрдоган уточнил, что в последние дни жертвами атак в Идлибе стали 14 турецких военных, ещё 45 были ранены.