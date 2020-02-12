Несколько сирийских журналистов пострадали в результате обстрела на западе провинции Алеппо.
По информации ТАСС, среди раненых — корреспонденты агентства САНА. В момент ЧП они
Ранее, как передавал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в бомбардировках мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. Он подчеркнул, что Анкара не станет терпеть никаких нарушений в Сирии. Эрдоган уточнил, что в последние дни жертвами атак в Идлибе стали 14 турецких военных, ещё 45 были ранены.
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