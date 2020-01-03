Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Доступ на гору Хермон на границе с Сирией будет закрыт 3 января властями Израиля после оценки ситуации в сфере безопасности.

Гора Хермон не будет открыта для посетителей в пятницу. Никаких других дополнительных мер в сфере безопасности для жителей Голанских высот приниматься не будет, — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы израильской...