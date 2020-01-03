Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранцы принимают участие в демонстрациях, отдающих дань уважения генералу Касему Сулеймани. Они вышли на улицы после пятничной молитвы.

Мероприятия проходят в Тебризе, Араке, Ширазе, Кермане и Тегеране, передаёт Press TV.

Манифестанты держат в руках портреты военачальника. Кроме того, они выкрикивают пожелание смерти Соединённым Штатам.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.

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