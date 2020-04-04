Жертвами расправы террористов в провинции Дейр-эз-Зор стали восемь сирийцев

https://static.news.ru/photo/2ec44234-76a7-11ea-93db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боевики из запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) убили восемь мирных жителей из провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщил телеканал Suria. По его данным, террористы похитили своих жертв из города Эль-Маедин и пытались получить за них выкуп. Пленники содержались в оазисе Эт-Табни в Сирийской пустыне. Там сейчас укрываются остатки банд ИГ.

Сирийская армия провела несколько операций в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс против террористов, которые пробрались туда с Восточного берега Евфрата из подконтрольных курдским формированиям районов.

Как отмечают местные СМИ, банды боевиков нападают на местные племена. По ночам они забирают у них продукты, скот и деньги и берут в заложники мирных жителей. Террористы также устраивают засады на шоссе между Пальмирой и Дейр-эз-Зором, по которому перемещаются военно-транспортные колонны.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев Средней Азии, которых подозревают в исповедании «идей радикального ислама».