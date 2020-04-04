Жертвами расправы террористов в провинции Дейр-эз-Зор стали восемь сирийцев

Боевики из запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) убили восемь мирных жителей из провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.
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Сирийская армия провела несколько операций в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс против террористов, которые пробрались туда с Восточного берега Евфрата из подконтрольных курдским формированиям районов.
Как отмечают местные СМИ, банды боевиков нападают на местные племена. По ночам они забирают у них продукты, скот и деньги и берут в заложники мирных жителей. Террористы также устраивают засады на шоссе между Пальмирой и Дейр-эз-Зором, по которому перемещаются военно-транспортные колонны.
Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев Средней Азии, которых подозревают в исповедании «идей радикального ислама».
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