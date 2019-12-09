Фото: Simon Kremer/dpa/Global Look Press

Рестораны и кафе в Саудовской Аравии больше не должны в обязательном порядке иметь отдельные входы для семей и незамужних женщин и для мужчин. 

Новые правила, о которых сообщило Министерство по делам муниципалитетов и сельских районов, не являются принудительными, потому владелец заведения может иметь разные входы для разных групп, если хочет того. Смогут ли женщины находиться в ресторанах в тех же зонах, где отдыхают мужчины, не уточняется.

В августе Эр-Рияд принял ряд законов, изменяющих права женщин в Саудовской Аравии. Теперь гражданки королевства могут получать загранпаспорт для самостоятельного выезда за границу. Также они получили возможность быть опекунами для несовершеннолетних детей, писал NEWS.ru.

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