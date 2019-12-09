https://static.news.ru/photo/2e26404a-1a57-11ea-a9ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Kremer/dpa/Global Look Press

Рестораны и кафе в Саудовской Аравии больше не должны в обязательном порядке иметь отдельные входы для семей и незамужних женщин и для мужчин.

Новые правила, о которых сообщило Министерство по делам муниципалитетов и сельских районов, не являются принудительными, потому владелец заведения может иметь разные входы для разных групп, если хочет того. Смогут ли женщины находиться в ресторанах в тех же зонах, где отдыхают мужчины, не уточняется.