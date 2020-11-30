Зариф назвал убийство учёного-ядерщика результатом заговора трёх стран

https://static.news.ru/photo/f8ba51fc-3351-11eb-89fc-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заговор между Израилем, США и Саудовской Аравией завершился убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Срочные поездки [госсекретаря США Майкла] Помпео в регион, трёхсторонняя встреча в Саудовской Аравии и заявления [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху — всё это говорит о заговоре, который, к сожалению, привёл в пятницу к террористическому акту и гибели одного из выдающихся представителей страны, — цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что атаку на Фахризаде организовали создатели политики давления на Иран. Данным убийством они пытаются разрушить «обстановку, способствующую отмене санкций» против Тегерана. Пользуются моментом, пока в Белом доме проводит последние дни действующий президент США Дональд Трамп, подчеркнул Зариф.

Ранее NEWS.ru сообщал, что враги Ирана не решатся напасть на страну, они отказались от военного варианта, о котором говорили десятилетиями. Об этом заявил иранский министр обороны Амир Хатами на церемонии прощания с Мохсеном Фахризаде. Заявление Хатами о войне против Ирана прозвучало в связи с нарастанием напряжённости на Ближнем Востоке из-за убийства Фахризаде, за которое иранские власти пообещали отомстить.