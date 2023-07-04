За кем из россиян в Турции следит Моссад Канал А Haber сообщил, что израильская разведка Моссад ведет наблюдение за находящимися в Турции иностранцами

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Турецкий телеканал А Haber выстрелил с неожиданной новостью. По его сведениям, израильская разведка Моссад ведет слежку за иностранцами, находящимися в Турции. Учитывая пик курортного сезона и наличие на турецких средиземноморских пляжах миллионов туристов, такая информация получила особое звучание. Впрочем, шпионские скандалы в Турции только множатся.

Надо ли опасаться нашим пляжникам

Конечно, сразу на ум приходит армия наших туристов, расслабляющихся под жарким турецким солнцем. Между тем, если судить по информации канала со ссылкой на турецкие спецслужбы, моссадовцы отслеживают буквально все: и местоположение, и адреса WI-Fi устройств, взламывают даже пароли. А все собранное и рассортированное передают третьим странам. Надо полагать, что, в первую очередь, США и Великобритании.

Понятно, что наших туристов можно по-настоящему напугать только ростом цен в местных гостиницах. Уже и так наш турпотоки во «всероссийскую здравницу» сократился на 30-40%. Но, видимо, Моссад не могут интересовать все миллионы наиболее кредитоспособных российских туристов. Речь, конечно, может идти только о фигурах с интересующими израильскую разведку биографиями. И хоть в последнее время для ряда категорий военных и госслужащих введены серьезные ограничения на выезд за границу, видимо, и среди нынешних постояльцев отелей в Бодруме и Анталье есть те, за кем охотится Моссад. В крайнем случае, сгодятся и говорливые ближайшие родственники, не стесняющиеся обсуждать по телефону глобальные вопросы.

Впрочем, сейчас и так хватает в интернет-пространстве слитых конфиденциальных переговоров и бывших сенаторов, и действующих миллиардеров, и эстрадных продюсеров.

Фото: Martin Siepmann/Global Look Press

Турецкие контрразведчики не зря едят помидоры

Естественно, возникает вопрос, зачем турецкие спецслужбы через телевидение сообщают результаты собственных расследований. Конечно, надо постоянно показывать, что они не зря едят турецкие помидоры, а проявляют бдительность. Но главное — в плане пропаганды такое сообщение может рассматриваться как доказательство постоянных вражеских происков против независимой Турции, стремящейся играть собственную активную роль в меняющемся мире. Речь, естественно, идет о все более сложной турецкой многовекторности, которая не устраивает многих.

Потому как во время недавней президентской кампании, так и после победы Реджепа Тайипа Эрдогана западные спецслужбы продолжают работать против турецких интересов. А Турция, мол, становится чем-то вроде мирового шпионского хаба — местом, где активно работают и пересекаются ведущие спецслужбы мира. Подобная же роль была в прошлом у Праги или Лозанны.

Четкий сигнал соседнему Израилю

У Турции очень неровные отношения с израильтянами. Их маятник постоянно резко перемещается. Достаточно долго обе страны дружили против Ирана, обмениваясь и чисто разведывательной информацией. Но сейчас Эрдоган стремится выступать покровителем всех ущемленных мусульман. А Израиль начал небывалую по масштабам операцию против палестинцев, судьбам которых Анкара уделяет немалое внимание.

Операция израильской армии называется «Дом с палисадником» и ведется с применением не только сухопутных сил и беспилотников, но и военной авиации. Чего не было давно. Понятно, что в ответ турки решили засветить деятельность Моссада.

И не только Моссада. Тут же газета Dik Gazette опубликовала секретный доклад украинской спецслужбы – СБУ, в котором крымских татар без обиняков называют «угрозой суверенитету и территориальной целостности Украины». Притом, что многовекторная Турция не признает Крым российским и долгое время обвиняла как раз Россию в нарушении прав местных татар.