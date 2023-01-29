WSJ назвал страну, атаковавшую военный завод в Иране WSJ: военный завод в иранском Исфахане атаковал Израиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неожиданный удар дронов по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был нанесен Израилем, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и лиц, знакомых с ситуацией. Издание пишет, что удар израильских беспилотников был осуществлен в попытках Израиля и США найти новые методы сдерживания амбициозного в военной и ядерной сфере Тегерана.

Израиль осуществил скрытную атаку с применением БПЛА по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана, — говорится в сообщении.

По словам иранских министров, Тегеран предотвратил попытку атаки трех небольших квадрокоптеров на завод по производству вооружений в Исфахане, находящемуся неподалеку от объекта, принадлежащего Иранскому центру космических исследований, который находится под санкциями США за его программу по работе над баллистическими ракетами.

Руководство Ирана заявило, что системы ПВО сбили один из трех дронов, а другие два взорвались над крышей строения, нанеся ему лишь незначительный ущерб.

Ранее в микроблогах издания Al Arabia появилась информация, что в ночь на 29 января Израиль приступил к проведению военной операции в Иране. Ближневосточные медиаисточники и различные аккаунты размещают данные о взрывах в городах и на военных базах, о воздушной тревоге, полетах самолетов и действиях повстанцев. Израильские власти официально не объявляли о проведении военной операции и не брали на себя ответственность за удары.