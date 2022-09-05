Взрыв в Кабуле: у талибов и России нашлись общие враги В Афганистане есть множество сил, не заинтересованных в налаживании связей Москвы и Кабула

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Афганские силы безопасности

Утром 5 сентября у здания российского посольства в Кабуле прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли несколько человек, 15 получили ранения. Среди погибших двое российских дипломатов. Посольство на момент написания материала не прокомментировало ситуацию. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, «неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле».

Один из погибших — Шах Махмуд, второй секретарь посольства, а другой — сотрудник службы безопасности, — рассказал источник российскому агентству Sputnik.

В первые часы после взрыва ни одна организация не взяла ответственность за теракт. По словам очевидцев, на террористе был надет жилет со взрывчаткой, однако афганские силы безопасности не успели среагировать. При этом, талибы* заявляют, что они отработали прекрасно. По их словам, террорист умело скрылся среди толпы и хотел совершить истишхад (героическую смерть), войдя в здание консульства, однако по нему успели открыть огонь. В момент взрыва у консульского отдела посольства находилась очередь студентов, желающих получить визы. Смертник подорвал себя в момент, когда из здания выходил российский дипломат с документами на руках.

Россия одна из немногих стран, которые не эвакуировали свое посольство из Афганистана после того, как движение «Талибан» пришло к власти в августе прошлого года. Более того, хотя Россия официально и не признает талибов, однако власти Исламского Эмирата Афганистан активно контактируют с Москвой на всех уровнях, включая приезд в РФ официальных делегаций. Так, в конце августа стало известно, что Москва будет поставлять в Афганистан нефть и газ в обмен на мед, травы и другие натуральные продукты. Чтобы узнать, кто в Кабуле желает русским зла, NEWS.ru связались с экспертами по Афганистану.

Фото: Ariana News/ТАСС В результате теракта в Кабуле погибли сотрудники российского посольства

Конечно, трудно говорить о каком-то общем отношении афганского народа к России, но в целом его можно назвать доброжелательно-выжидательным, рассказал NEWS.ru востоковед, эксперт по Афганистану и ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев. Действующее правительство Афганистана и определенная часть общества ждет более эффективного сотрудничества с российской стороной.

Но есть силы, которые в этом не заинтересованы, — отмечает Князев. — Это широкий спектр лиц от откровенно террористических организаций и до тех, кто позиционирует себя как антиталибские силы сопротивления. Смертника могли послать любые движения, которые не заинтересованы в деятельности действующего правительства и стабильности в стране, вроде ИГ* или одного из многочисленных антиталибских движений. Думаю, версия того, что к взрыву причастен «Талибан», полностью исключается. Другое дело, что кто-то может быть подкуплен. В любой стране правительственные чиновники и военнослужащие могут участвовать в подобном, например, за некую плату и при отсутствии должной дисциплины.

По словам Князева, «Талибан» в целом абсолютно не заинтересован портить отношения с Россией. Напротив, российское посольство в Кабуле очень тесно взаимодействует с силовыми структурами правительства «Талибана» в расследовании произошедшего теракта. Эксперт добавил, что, вероятнее всего, Россия после теракта только усилит сотрудничество с действующим правительством в антитеррористической сфере.

Также с NEWS.ru побеседовал эксперт центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович, который охарактеризовал отношение афганцев к России как нейтрально-позитивное. Москва не участвовала в американской агрессии против Афганистана и не несет ответственности за преступления против мирного населения страны. Эксперт отметил, что старшее поколение даже вспоминает период советского военного присутствия с ностальгией, поскольку это было время наиболее высокого уровня жизни, развития промышленности и создания рабочих мест. Уход СССР из Афганистана многие афганцы воспринимают как историческую ошибку, поскольку это была большая потеря для страны.

Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Возвращение домой

Версия того, что «Талибан» причастен к теракту, кажется абсурдной. Не так давно делегация движения, будучи в Москве, заключила соглашение о поставках продовольствия, топлива и лекарств, в чем страна сильно нуждается.

Вероятнее всего. ответственность за теракт несет группировка ИГ, а точнее их подразделение «Вилаят Хорасан»*, которое действует в Афганистане уже более десяти лет, — полагает Мендкевич. — Оно воевало против талибов еще в период американской оккупации, а уже после прихода «Талибана» к власти совершило ряд громких терактов, в том числе недавние взрывы в мечетях.

По словам эксперта, этими атаками боевики хотят дестабилизировать ситуацию и запугать население. А если говорить о посольстве России, то, возможно, террористы хотят помешать налаживающемуся сотрудничеству Москвы и Кабула. Делается это, чтобы ухудшить экономическое положение афганцев, сорвав поставки продовольствия и топлива.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press Афганские силы безопасности обыскивают автомобиль на контрольно-пропускном пункте в Кабуле, Афганистан

Атака не приведет к сокращению нашего сотрудничества с Афганистаном. Поскольку наши государства во многом являются соседями, раньше непосредственно, а сейчас через государства Центральной Азии мы должны вести экономический и иной диалог. Разумеется, активность террористов в регионе создает опасность для дипломатов, но, собственно говоря, это своего рода профессиональный риск. Дипломаты первыми идут на опасную территорию, чтобы туда не пришлось отправлять войска, — заключил эксперт.

* ИГ, «Вилаят Хорасан» — террористические организации, деятельность в РФ запрещена.

** «Талибан» — организация находится под международными санкциями за террористическую деятельность.