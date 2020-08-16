Взрыв произошёл в Идлибе на пути российско-турецкого патруля

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На пути следования российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв у принадлежащей Турции машины, сообщает российский Центр примирения в Сирии.

Совместное российско-турецкое патрулирование <…> в третий раз состоялось по всему маршруту от населённого пункта Айн эль-Хабр до населённого пункта Трумба <…> На маршруте следования патруля произошёл подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения, — говорится в сообщении Центра.

Среди российских военнослужащих пострадавших нет. О пострадавших у турецкой стороны информации нет. Минобороны не прокомментировало инцидент, отмечает RNS.

На состоявшихся 5 марта в Москве переговорах президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в Идлибе в числе прочих мер по урегулированию сирийского конфликта. С 15 марта Москва и Анкара совместными силами проводят патрулирование по трассе Алеппо — Латакия, вдоль которой проходит коридор безопасности.

Как ранее писал NEWS.ru, на юге провинции Идлиб местный житель подорвался на мине, которую оставили террористы, отступившие в северную часть под натиском сирийской армии.