Взрыв произошёл на маршруте российской военной полиции в Сирии

Самодельная бомба взорвалась в сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции. Об этом говорится в сообщении Центра примирения.
Утром 9 июня <...> при развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства, — уточняется в заявлении.
Пострадавших в результате происшествия нет. Военные вернулись на базу.
Также отмечается, что за минувшие сутки в Сирии было зафиксировано два нарушения режима прекращения боевых действий.
Как ранее писал NEWS.ru, российские военные открыли опорный пункт в одном из отелей в южной сирийской провинции Дераа. Официальная цель присутствия — получать информацию о задержанных Дамаском от их родственников.
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