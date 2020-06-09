Взрыв произошёл на маршруте российской военной полиции в Сирии

https://static.news.ru/photo/2367b8bc-aa5a-11ea-b0db-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Самодельная бомба взорвалась в сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции. Об этом говорится в сообщении Центра примирения.

Утром 9 июня <...> при развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства, — уточняется в заявлении.

Пострадавших в результате происшествия нет. Военные вернулись на базу.

Также отмечается, что за минувшие сутки в Сирии было зафиксировано два нарушения режима прекращения боевых действий.

Как ранее писал NEWS.ru, российские военные открыли опорный пункт в одном из отелей в южной сирийской провинции Дераа. Официальная цель присутствия — получать информацию о задержанных Дамаском от их родственников.