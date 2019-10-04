Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди постановил отменить комендантский час с 5:00 субботы по местному времени (совпадает с мск).
Главнокомандующий вооружёнными силами постановил отменить запрет с 5:00 часов, — сообщает телеканал Al-Sumaria в Twitter.
При этом не уточняется, в каком именно городе отменяется введённый из-за протестов комендантский час.
Как ранее писал News.ru, Багдаде 3 октября с 05:00 был введён комендантский час после попытки протестующих захватить международный аэропорт в столице. Для разгона манифестантов силовикам пришлось использовать слезоточивый газ.
Затем ограничения на передвижения были введены и в ряде других провинций. Кроме того были закрыты КПП на границе с Ираном.
Протесты в иракской столице начались 2 октября. В результате разгона акций погибли 65 человек,более 200 получили ранения. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.