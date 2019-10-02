https://static.news.ru/photo/e9dd40f2-e570-11e9-9083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении комендантского часа в столице страны. Он начнёт действовать в Багдаде 05:00 четверга, 3 октября.

Как сообщает местное информагентство INA , комендантский час будет действовать до извещения о его отмене. Протестующие сейчас пытаются прорваться в международный аэропорт в Багдаде. Для разгона манифестантов силовики используют слезоточивый газ.

Протесты в иракской столице начались во вторник, 2 октября. В результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Как писал News.ru, 12 августа мощный взрыв прогремел на складе с оружием и боеприпасами в районе Абу-Дашир в Ираке. В результате ЧП пострадали не менее 13 человек.