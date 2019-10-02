Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении комендантского часа в столице страны. Он начнёт действовать в Багдаде 05:00 четверга, 3 октября.
Как сообщает местное информагентство
Протесты в иракской столице начались во вторник, 2 октября. В результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.
Как писал News.ru, 12 августа мощный взрыв прогремел на складе с оружием и боеприпасами в районе Абу-Дашир в Ираке. В результате ЧП пострадали не менее 13 человек.
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