https://static.news.ru/photo/ff663720-45c5-11ea-8a72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Лишь четыре ближневосточные страны способны выявить случаи заболевания коронавирусом нового типа, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам главы отделения по борьбе с инфекционными заболеваниями офиса ВОЗ в Восточном Средиземноморье Абд ан-Насера Абу Бакра, ещё 10 таким странам организация готова предоставить такие возможности. Среди них Египет, Иран, Иордания и Сирия.

Уровень медицинского обслуживания населения в африканских странах крайне низкий, поэтому мы стремимся предоставить им помощь, — подчеркнул он.

Абу Бакр отметил, что сейчас африканские страны принимают меры по усовершенствованию медицинского обслуживания, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в ВОЗ сообщили, что пневмония нового типа 2019-nCoV чаще всего передаётся от людей, у которых уже имеются какие-либо симптомы недуга. По словам специалистов, случаи заражения при отсутствии других признаков встречаются редко.