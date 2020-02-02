Лишь четыре ближневосточные страны способны выявить случаи заболевания коронавирусом нового типа, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По словам главы отделения по борьбе с инфекционными заболеваниями офиса ВОЗ в Восточном Средиземноморье Абд ан-Насера Абу Бакра, ещё 10 таким странам организация готова предоставить такие возможности. Среди них Египет, Иран, Иордания и Сирия.
Уровень медицинского обслуживания населения в африканских странах крайне низкий, поэтому мы стремимся предоставить им помощь, — подчеркнул он.
Абу Бакр отметил, что сейчас африканские страны принимают меры по усовершенствованию медицинского обслуживания,
Как писал NEWS.ru, ранее в ВОЗ сообщили, что пневмония нового типа 2019-nCoV чаще всего передаётся от людей, у которых уже имеются какие-либо симптомы недуга. По словам специалистов, случаи заражения при отсутствии других признаков встречаются редко.
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