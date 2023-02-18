ВОЗ бьет тревогу: после землетрясения Турции грозят эпидемии Отсутствие чистой воды, канализации и регулярной медицинской помощи — следующая опасность для выживших при подземных толчках

Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выжившие после землетрясений в Турции и Сирии могут столкнуться с угрозой эпидемии. В турецких СМИ ведутся дискуссии о вероятности массовых заболеваний. Перебои с поставками еды и воды, нехватка вещей первой необходимости, антисанитария — все это может привести к «вторичной катастрофе», считают специалисты ВОЗ.

Появление инфекционных заболеваний после крупных стихийных бедствий — явление привычное. Они возникали после цунами в 2004 году в Индонезии, Шри-Ланке, Индии, после землетрясения на Гаити в 2010 году. Так, для появления холеры достаточно отсутствия чистой воды, канализации и регулярной медицинской помощи. Сейчас турецкие врачи предупреждают: если в ближайшее время не принять меры, то новые эпидемии практически неизбежны.

Есть реальная опасность получить вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем само землетрясение, если мы не будем бороться с ней так же интенсивно, как проводим поисково-спасательные работы, — считает представитель департамента по реагированию на инциденты Всемирной организации здравоохранения Роберт Холден.

Люди, которые остались без крыши над головой в юго-восточной Турции, временно живут в контейнерах и палатках, где невозможно обеспечить чистоту. Разрушенные подземными толчками системы водоснабжения приводят к загрязнению воды, говорится в заявлении Международного движения Красного Креста (МККК) и Красного Полумесяца (КП).

Фото: IMAGO/Achille Abboud/Global Look Press Палаточный лагерь в Газиантепе после землетрясения

Переполненные приюты для чрезвычайных ситуаций вместе с трудностями поддержания необходимой санитарии и гигиены могут привести к таким проблемам, как респираторные, кожные и другие заболевания, — отмечают в МККК и КП.

У пострадавших нет возможности утилизировать отходы, даже фекалии. Это может привести к распространению переносчиков болезней — насекомых и крыс.

Наиболее вероятной в условиях антисанитарии и отсутствия чистой воды может стать вспышка холеры. Врачи отмечают, что заболевание особенно опасно для детей, у них диарея, рвота и потеря жидкости зачастую приводят к летальным исходам.

Среди других возможных заболеваний — брюшной тиф, паратиф и дизентерия. При этом в соседней Сирии, которая также сильно пострадала от подземных толчков, все последние месяцы наблюдается эпидемия кори — крайне заразной инфекции, которая может перекинуться и в пострадавшие регионы Турции, если тамошнее население пренебрегало прививками.

Среди других опасностей — кишечные инфекции и респираторные заболевания. Коронавирус, к примеру, никуда не исчезал, заявил NEWS.ru врач-дезинфектолог Николай Дубинин. Помимо холеры есть большой риск появления числе гепатитов А и Е, а также сальмонеллёза.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press Сирийская женщина, ставшая бездомной в результате землетрясения, которая живет в Турции в качестве беженки

После землетрясений многие люди остались без крыши над головой, плюс недостаток воды, антисанитария. Ситуация предрасполагает к распространению инфекций, — подчеркнул Дубинин.

Так, спортивный комплекс Halit Gürsel (Халит Гюрсель) в Диярбакыре, где были размещены жертвы землетрясения, пришлось эвакуировать из-за распространения чесотки, чтобы провести санобработку. И хотя спорткомплекс вновь открыли для пострадавших, но, как сообщают турецкие СМИ, многие туда больше не вернулись.

Дезинфектолог Дубинин находился на Гаити после землетрясения в 2010 году, когда на острове вспыхнула эпидемия холеры. Согласно заявлению Минздрава Гаити, около 4,5 тыс. человек тогда скончались в результате заболевания, а всего заразились около 232 тысяч. Как отметил эпидемиолог, хотя соседняя Доминиканская Республика всячески пыталась отгородиться, вирус добрался и туда. Поэтому Дубинин не исключает, что если заболевания станут распространяться в Турции и Сирии, то инфекция перекинется и на соседние страны, в первую очередь на Иран, Ирак и Ливан.

Ситуацию осложняют скопления людей, приходящих в пункты помощи.

Долго находиться в пунктах оказания помощи нежелательно. Если же люди там скапливаются, то обязательно нужно пить только кипяченую воду и соблюдать масочный режим. Другое дело, что в пострадавших районах холодно, днем 17 февраля в Антакье, например, было 8–10 градусов тепла, а ночью температура падает почти до ноля, поэтому сложно убедить людей покинуть пункты помощи, — отметил Дубинин.

Холодная погода — еще одна проблема, она наиболее благоприятна для распространения респираторных заболеваний — ОРВИ, гриппа и коронавируса.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Есть и еще один аспект — врачи фиксируют рост психических расстройств у выживших после землетрясения в Турции. В городе Искандерун, например, люди поступают в больницы с паническими атаками, что неудивительно: некоторых из них извлекли из-под обломков через несколько дней, многие только сейчас начинают понимать, что с ними произошло, что у них больше не осталось родных — все погибли.

В турецких соцсетях некоторые пишут, что опасаются заболеваний, распространяющихся от массовых захоронений погибших. Эпидемиолог Дубинин заявил NEWS.ru, что сведений по этому поводу на настоящий момент нет. Кроме того, как передают турецкие СМИ, процесс захоронения жертв хорошо организован. Тела привозят на отведенные кладбища в черных пластиковых мешках на специальных транспортных средствах — обычно в прицепах тракторов. Их хоронят одно за другим, сопровождая все действия погребально-поминальным обрядами по канонам ислама и читая специальную дуа (молитву) «Йасин». Во избежание путаницы каждой могиле присваивают номер.

Турецкие власти стараются успокоить население. В настоящее время в Кахраманмараше эпидемий нет, не наблюдается распространения инфекционных заболеваний, сказал заместитель министра здравоохранения Турции Толга Толунай. По его словам, в районах, где произошло землетрясение, принимаются необходимые меры.