В Турции назвали важную особенность Лаврова

Министр иностранных дел Сергей Лавров может сразу ответить на любой вопрос, заявил РИА Новости модератор выступления главы МИД на Анталийском дипломатическом форуме Алиджан Аянлар на полях мероприятия. Координатор подчеркнул, что ему приходилось работать с большим количеством официальных лиц — часто они просили заранее предоставить темы беседы.

Один из интересных моментов, касающихся господина Лаврова: он дает столько информации в одном ответе на вопрос, что тяжело уследить за всем сразу. <...> Лавров чрезвычайно хорошо подготовлен и может ответить на любой вопрос сразу же, без подготовки — отметил Аянлар.

Ранее в рамках форума Лавров заявил, что Россия не уходит от переговоров с другими государствами. При этом он подчеркнул, что для Москвы тема возобновления диалога по Украине не является самой приоритетной.

Также во время мероприятия министр поделился теплыми воспоминаниями о неформальном общении с бывшим государственным секретарем США Мадлен Олбрайт в период их работы в ООН в 1990-е годы. По его словам, она проявляла человеческое участие вопреки строгим запретам.