Война и Кипр: Иран обвинили в покушении на арабо-еврейское примирение

В Израиле продолжают обсуждать сорванное недавно покушение на представителей его бизнес-сообщества на Кипре, ответственность за которое была возложена на Иран. Появилась версия о том, что мишенью несостоявшегося нападения должны были стать предприниматели, якобы задействованные в непубличных контактах между еврейским государством и такими странами Персидского залива, как Саудовская Аравия. И израильтяне, и иранцы сейчас продолжают предпринимать усилия для нормализации отношений с королевством. Добиваться внимания аравийских игроков, как считают в экспертной среде, их подталкивают обстоятельства.

Скандал произошёл после того, как на Кипре был задержан мужчина с российским паспортом, якобы готовивший покушение на влиятельных выходцев из Израиля. Им занялись местные структуры по борьбе с терроризмом. Несмотря на то что изначально в СМИ циркулировала версия о разборках «русской мафии», израильские официальные лица на днях поспешили уверить, что предполагаемый киллер является проводником иранских интересов, а вся ситуация иллюстрирует готовность «режима аятолл» к эскалации. Причин для этого накопилось предостаточно: Израиль регулярно бомбит иранские позиции в Сирии, а на ядерных объектах Исламской Республики систематически происходят странные аварии, «авторство» которых приписывают МОССАДу.

Комментируя обстановку, член кнессета (израильского парламента) Рам Бен-Барак, который имеет опыт работы в спецслужбах, заявил, что иранская сторона демонстрирует в регионе Ближнего Востока и за его пределами всё большую смелость. После того как исполнительную власть в Исламской Республике возглавил президент-консерватор Эбрахим Раиси, в руководстве страны, по словам израильских политиков и экспертов, возник консенсус относительно необходимости жёстких действий на мировой арене. При предыдущем президенте Хасане Рухни, который представлял умеренный, реформистский лагерь, такого согласия внутри истеблишмента не наблюдалось. Нынешнее же единство мнений в Тегеране уже, как считается, привело к трениям с Азербайджаном.

Несмотря на то что Кипр не первый раз выступает местом сведения счётов между израильтянами и иранцами, нынешняя ситуация взволновала еврейское государство.

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Месть за Залив

В израильских СМИ появилось предположение , что оказавшиеся под прицелом на Кипре предприниматели — не просто частные лица. Есть гипотеза, что они могут быть участниками каналов обратной связи между еврейским государством и теми странами Персидского залива, которые ещё не нормализовали с ним дипломатические отношения. Главная в этом перечне — Саудовская Аравия, для которой вопрос с арабо-еврейским потеплением не так однозначен: молодое поколение политиков, представленное кронпринцем Мухаммедом, видит объективную необходимость в сглаживании противоречий с израильтянами, в то время как «старая гвардия» в лице короля Салмана видит основной приоритет в разрешении палестинской проблемы.

Пока тема так называемых Авраамовых соглашений представляет дилемму для местной элиты, королевство ведёт контакты с еврейским государством по непубличным каналам.

Интересно, что объектом покушения на Кипре, по некоторым данным, должен был стать миллиардер Тедди Саги. Его имя уже фигурировало в «саудовском» контексте, когда ряд арабских изданий распространил фейковую новость о том, что саудовское руководство в своё время якобы проспонсировало предвыборную кампанию экс-премьера Биньямина Нетаньяху. Средства, как отмечали авторы этого домысла, были переведены через офшоры Саги.

Само же использование бизнес-сообщества — традиционный приём в рамках закулисного взаимодействия. Так, Израиль, к примеру, подозревали в том, что он использовал каналы обратной связи с курдами, контролирующими северо-восток Сирии. Причём, по этим данным, функционирование этого «мостика» между еврейским государством и неправительственными формированиями обеспечивал бизнесмен еврейского происхождения Мордехай Моти Кахана, который ранее занимался программами гуманитарной помощи сирийцам. Примечательно, что ему приписывали организацию финансовых контактов. Правда, слухи не получили подтверждения.

Смена ролей

Тезис о нацеленности злоумышленников на израильских бизнесменов за их посредническую миссию привлекает особое внимание с учётом того, что попытки наладить отношения с Саудовской Аравией пытается не только Израиль, но и Иран.

В разговоре с NEWS.ru старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов заметил, что отношения Тегерана и Эр-Рияда развиваются по синусоиде и иногда напоминают маятник.

То маятник качнётся в сторону полного разрыва отношений, то — в обратную сторону. Сторону если не нормализации отношений, то, по крайней мере, восстановления приемлемого уровня как в публичной, так и в реальной сфере. На уровне компетентных структур диалог между Ираном и Саудовской Аравией не прекращался. Он идёт иногда с помощью посредников, иногда напрямую. Григорий Лукьянов старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ и эксперт Российского совета по международным делам старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ и эксперт Российского совета по международным делам

На события в регионе, по словам эксперта, влияет необходимость реагировать на происходящие корректировки в американской политике: меняются конфигурации отношений, характер контактов между заметными региональными игроками.

После трамповской эпохи некоторое сближение Ирана с Саудовской Аравией кажется вполне логичным и уместным, рассуждает собеседник NEWS.ru.

У всех сторон, которые сотрудничали с США или противостояли им, происходит смена ролей как в отношениях друг с другом, так и в контактах с Америкой. Мне кажется логичным, что стороны после радикальной конфронтации периода Трампа начинают искать определённые каналы взаимодействия, — считает Лукьянов.

Страны испытывают определённое разочарование политикой президента США Джо Байдена и поэтому вынуждены опираться исключительно на собственные силы, заключил аналитик.