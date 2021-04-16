Стало известно, как устроили диверсию на ядерном объекте Ирана

https://static.news.ru/photo/a05f6f3e-9f6b-11eb-a864-96000091f725_660.jpg Ядерный объект в Натанзе Фото: imago images/Xinhua/ТАСС

Диверсию на ядерном объекте в иранском Натанзе устроили с помощью взрывного устройства, которое пронесли внутрь. Об этом сообщает телекомпания IRIB со ссылкой на комитет по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента страны.

Взрыв повредил систему электроснабжения центрифуг. Диверсию устроил некий Реза Карими. Он смог покинуть Иран. Информация о кибератаке не подтвердилась.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в диверсии на ядерном объекте Ирана. Он пообещал отомстить. По словам министра, израильская сторона своими действиями демонстрирует, что не позволит Ирану продвинуться в вопросе снятия санкций. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде считает произошедшее «актом ядерного терроризма» на иранской земле.

Информация о ЧП на объекте в Натанзе появилась 11 апреля. Сообщалось, что была повреждена сеть распределения электричества на заводе по обогащению урана. Никакого вреда окружающей среде и людям не было нанесено. Обогащение урана на этом объекте продолжится.

Как писал NEWS.ru, бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт в интервью допустил, что в Натанзе сработало взрывное устройство, заложенное ещё 10 или 15 лет назад.