Аятоллы в поисках закладки: под Ираном тикают старые бомбы Израиля

Произошедшая в конце минувшей недели атака на электросеть атомного объекта в Натанзе снова поставила Израиль и Иран на грань конфликта и едва не сорвала чуть заметный переговорный прогресс между Тегераном и Вашингтоном. Неожиданная диверсия была названа новым сигналом МОССАДа о неприемлемости любого диалога с ненавистным ему «режимом аятолл». Тем не менее бывший премьер еврейского государства Эхуд Ольмерт допустил, что в Натанзе сработало взрывное устройство, заложенное там ещё 10 или 15 лет назад. Об инерции нынешней диверсионной войны против Ирана — в материале NEWS.ru.

Заявление Ольмерта прозвучало в разговоре с изданием «Едиот Ахронот».

Такого рода миссии, вне зависимости от того, совершали мы их или нет, — это не что-то из разряда «кто-то ворвался туда два дня назад и заложил какие-то штуки». Такое (как в Натанзе. — NEWS.ru) происходит, когда все виды машин задолго до их установки уже заминированы и нужно лишь дождаться подходящего времени, — объяснил бывший премьер-министр еврейского государства.

Ольмерт оговорился, что не знает, кому в действительности принадлежит «авторство» нападения на важный ядерный завод в Натанзе, однако допустил, что взрывное устройство под объект могло быть заложено 10 или даже 15 лет назад.

Я могу вспомнить все виды операций, которые могли бы привести к этому, и, возможно, основы были заложены давным-давно, — сделал допущение отставной политик.

Компетентность Ольмерта в этих вопросах не вызывает сомнений: по некоторым данным, поразивший десять лет назад иранские ядерные объекты компьютерный вирус Stuxnet был разработан ещё во время нахождения Ольмерта у власти.

Интригу в этой связи представляет то, какие ещё приготовленные десятилетия назад сюрпризы могут сработать против Ирана сейчас, когда от него как никогда нужна уступчивость в вопросе восстановления ядерной сделки 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). К этому стремится администрация Джо Байдена.

Зачистка иранских ядерщиков

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН и соавтор книги «Террор во имя веры» Андрей Яшлавский заметил в разговоре с NEWS.ru, что всё происходящее сейчас вокруг ядерных объектов Ирана напоминает события до подписания СВПД в 2015 году.

Ещё за пять лет до заключения СВПД был осуществлён ряд нападений, жертвами которых стали иранские учёные, специализировавшиеся на ядерной физике. Самый известный из них — профессор Ферейдун Аббаси, возглавлявший Организацию по атомной энергии Ирана. Ему удалось выжить в результате покушения, а вот другим его коллегам повезло меньше. Андрей Яшлавский старший научный сотрудник ИМЭМО РАН старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Серия убийств видных иранских учёных, в которых обвиняют Израиль, в 2007, 2010 и 2012 годах всплыла в памяти наблюдателей после того, как в ноябре 2020 года в провинции Тегеран был изощрённо устранён Мохсен Фахризаде — один из отцов иранской ядерной программы.

В этом смысле разница между событиями до подписания ядерной сделки между «шестёркой» и Тегераном и нынешним положением дел видна только на уровне мастерства нападавших и их технической оснащённости, — признаёт Яшлавский.

Сама кампания по устранению исследователей-ядерщиков, работавших на Иран, содержит более длинный список жертв. Наиболее полно эта диверсионная война описана в статье Politico за 2018 год. Автор материала Ронен Бергман называет войну против учёных пятым элементом израильской стратегии против Ирана, разработанной в МОССАДе ещё в 2003 году. Другими её компонентами выступают экономические санкции, дипломатическое давление, поддержка иранских этнических меньшинств и диссидентов, а также форсирование международного запрета на ядерные разработки в Исламской Республике. В отличие от этих четырёх элементов, кампания против ядерщиков не была поддержана США. ЦРУ, как принято считать, старалось быть в курсе действий израильтян, но не хотело марать руки.

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Тем не менее вмешаться США пришлось, но на уровне киберопераций.

Тот же 2010 год — это время, когда широко заговорили о кибератаках против ядерного объекта в Натанзе. Тогда речь шла о Stuxnet. Если вспомнить, что и в последнее время немало говорилось о кибератаках против иранских ядерных объектов, единственная разница тут состоит в том, что за использованием Stuxnet, помимо израильтян, видели руку и западных стран. Чаще всего называли США, — отмечает Яшлавский.

На сегодня же позиция Вашингтона отличается стремлением любой ценой избежать эскалации с Тегераном и усадить его за стол переговоров.

Бессилие Израиля

Наблюдатели полагают, что кампания против иранских учёных десять лет назад была эффективной как в плане той атмосферы страха, которую она создала, так и в плане материальных издержек для ядерной программы Исламской Республики. Однако у серии диверсий были и обратные последствия: Тегеран предпринял попытку организовать серию ответных атак против израильтян по всему миру. Большинство из них были предотвращены. Исключение — произошедший 18 июля 2012 года теракт в Болгарии, который унёс жизни пяти израильских туристов и их водителя.

После 2012 года в оперативной деятельности Израиля была заметна пауза. Однако резкость заявлений официальных лиц еврейского государства не снизилась. В октябре 2012 года бессменный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал интервью французским СМИ, в котором пофантазировал, что уже через пять минут после превентивного удара по иранцам «напряжённость во всем регионе спадёт». О том, способно ли сегодня еврейское государство решиться на превентивный удар по иранским объектам, сказать трудно.

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В разговоре с NEWS.ru бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф заметил, что фактором, сдерживающим на сегодня любой силовой сценарий Израиля против Ирана, остаётся влияние в Ливане группировки «Хезболла» — ближайшего военного союзника и проводника интересов Исламской Республики.

В действительности Иран и «Хезболла» хотели бы распространить это изнуряющее сдерживание и на сирийскую территорию. Это объясняет то, почему израильские ВВС время от времени наносят удары по связанным с Ираном целям в Сирии. Фред Хоф бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии

Израиль препятствует восстановлению СВПД, потому что считает, что Иран использует ослабление санкций для финансирования своей антиизраильской активности в регионе и для накопления потенциала для создания оружия массового уничтожения. По словам Хофа, этот разрез конфликта между Израилем и Ираном делает их конфронтацию неизбежной: ни та, ни другая страна никак не могут не допустить, чтобы противник остался безнаказанным.

Однако бывший американский дипломат считает полноценную военную кампанию против ядерных объектов Ирана маловероятной: любая военно-воздушная операция по полному уничтожению атомных заводов потребует больше ресурсов, чем есть в настоящее время у ВВС Израиля. И еврейскому государству в этом случае неизбежно придётся иметь дело с тысячами ракет, которые будут выпущены по нему из соседнего Ливана боевиками «Хезболлы».