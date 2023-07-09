Военные США ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ в Сирии

Фото: US Army

Центральное командование США заявило о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сирии Усамы аль-Мухаджира, сообщает Reuters. Ликвидация стала результатом удара с помощью беспилотника MQ-9.

Центральное командование США нанесло удар в Сирии, в результате которого погиб Усама аль-Мухаджир, лидер ИГИЛ в восточной Сирии, — говорится в сообщении.

В 2022 году США активизировали операции против боевиков ИГИЛ в Сирии, ликвидируя и арестовывая различных лидеров. По данным Reuters, после того как группировка потеряла свою последнюю территорию в Сирии в 2019 году, большинство представителей организации укрылись в районах, находящихся под контролем поддерживаемых Турцией повстанцев.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США обвинило российских летчиков в перехвате американских беспилотников MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии. Генерал-лейтенант американских ВВС Алекс Гринкевич назвал действия российских военных «небезопасными и непрофессиональными». По его словам, три дрона принимали участие в операции против «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), когда к ним на перехват отправились российские самолеты.

После этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что упреки Пентагона в адрес России по поводу якобы непрофессионального поведения в воздушном пространстве Сирии недопустимы и неразумны.