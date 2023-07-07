Антонов ответил на обвинения США о «непрофессионализме» ВКС России в Сирии Посол Антонов: обвинения США о непрофессиональном поведении ВКС России в Сирии неприличны

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что упреки Пентагона в адрес России по поводу якобы непрофессионального поведения в воздушном пространстве Сирии недопустимы и неразумны, передает РИА Новости. Он указал на то, что именно США систематически нарушают нормы безопасности воздушного движения в регионе.

Регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла. Отвлекают внимание от того факта, что сами американцы на ежедневной основе нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе, — указал Антонов в своем заявлении.

Посол также подчеркнул, что в отличие от российских войск, американские военные находятся в Сирии в нарушение международного права, фактически оккупируя части страны под предлогом борьбы с терроризмом.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США обвинило российских летчиков в перехвате американских беспилотников MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии. Генерал-лейтенант американских ВВС Алекс Гринкевич назвал действия российских военных «небезопасными и непрофессиональными». По его словам, три дрона принимали участие в операции против «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), когда к ним на перехват отправились российские самолеты.