США обвинили летчиков ВС России в небезопасных маневрах в Сирии Генерал США Гринкевич: ВВС РФ перехватили три американских беспилотника в Сирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) обвинило российских летчиков в перехвате американских беспилотников MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал CNN. Генерал-лейтенант американских ВВС Алекс Гринкевич назвал действия российских военных «небезопасными и непрофессиональными».

Вопреки установленным нормам и протоколам российские самолеты сбросили несколько парашютных ракет перед беспилотниками, вынудив наши самолеты выполнять маневры уклонения, — заявил он.

По его словам, три дрона принимали участие в операции против «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), когда к ним на перехват отправились российские самолеты. Один из российских летчиков, по утверждению генерала, включил форсаж прямо перед беспилотником, мешая им управлять.

В то же время, по словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Гуринова, российская сторона зафиксировала 12 нарушений со стороны американских военных, связанных с запуском дронов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном из Сирии. По его словам, установлению мира в этой стране препятствует незаконная оккупация Соединенными Штатами значительной части территории этого государства.