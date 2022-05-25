Небензя обвинил США в грабеже Сирии Небензя заявил, что США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном из Сирии

Василий Небензя / Фото MFA Russia/via Global Look Press

США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном из Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя, передаёт ТАСС. По его словам, установлению мира в этой стране препятствует незаконная оккупация Соединенными Штатами значительной части территории этого государства.

Оккупирующая держава принялась откровенно грабить природные и сельскохозяйственные ресурсы, принадлежащие народу Сирии. США наращивают контрабанду и нелегальную торговлю нефтью и зерном, — заявил Небензя.

По его словам, это «рецепт борьбы с глобальным энергетическим и продовольственным кризисом по-американски». Небензя тaкже добавил, что на оккупированных территориях продолжают функционировать лагеря с бесчеловечными условиями проживaния для мирного населения.

Ранее замглавы роcсийского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко заявил, что Россия отвергает утверждения о вывозе украинского зерна военными ВC. Американский телеканал CNN ранее опубликовал фотографии, которые якобы подтверждают то, что Россия вывозит зерно с Украины через Крым.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что Россия не мешает вывозу украинского зерна через Польшу по железнодорожным путям. Он уточнил, что Варшава может свободно вывозить зерно в тех же вагонах, в которых польская сторона отправляет Киеву оружие.