Захарова рассказала, кто виноват в глобальном продовольственном кризисе Захарова назвала рост цен на продукты результатом антироссийских санкций ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Global Look Press

Рост цен на глобальном продовольственном рынке вызван антироссийскими санкциями Запада, заявила представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга. Дипломат отметила, что западные лидеры допустили «макроэкономические» просчёты путём введения санкционных ограничений против России. Захарова призвала международное сообщество не реагировать на провокации стран ЕС и США, признав, что мировой продовольственный кризис — дело рук самих западных стран.

Рост цен на товары является прямым результатом бездумного наращивания односторонних антироссийских ограничений и угроз дальнейшего санкционного давления на Россию, — заявила Захарова.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва отвергла обвинения в провоцировании глобального продовольственного кризиса. По его словам, ограничение экспортных возможностей возникло из-за западных санкций, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

До этого стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш заявил: необходимо реинтегрировать в мировые рынки продукты и удобрения из России, Белоруссии и с Украины. Такие шаги позволят решить проблему продовольственной безопасности в мире, отметил он на заседании Совбеза ООН. Гутерриш пообещал сделать всё, чтобы данные шаги были сделаны.