Депутат описал сценарий, при котором Россия спасает полмира от голода Депутат Нилов описал сценарий, при котором Россия спасает полмира от голода

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если Россия перестанет поставлять половину своих энергоресурсов за рубеж, то они начнут работать внутри страны, а значит, снизятся тарифы на топливо, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Из-за этого, отметил он в беседе с «Радио 1», в России значительно увеличится размер урожая и страна сможет спасти от голода «полмира».

Мы оставим эту колоссальную энергию внутри страны. А это означает, что и бензин, и солярка, и электричество, и газ будут работать в России, но по другим тарифам, даже не по сегодняшним. Если они останутся в стране, значит, урожай у нас будет в несколько раз больше. Таким образом, только Россия и сможет спасти если не весь мир, то полмира от голода, — рассказал Нилов.

Он подчеркнул, что сейчас в России пытаются «слезть с нефтяной иглы». При этом продовольственная безопасность уже практически обеспечена, заверил депутат. Нилов считает, что ни лидер США Джо Байден, ни коллективный Запад не смогут остановить потоки продовольствия из России.

Но нам не хотелось бы доводить дело до мирового кризиса, до голодомора. Уже сегодня экспорт продуктов питания из России превосходит по доходам экспорт вооружений и является первой позицией, — напомнил политик.

Ранее экономист Павел Самиев заявил, что остановка экспорта с Украины и из России, проблемы с урожаем в других странах и дефицит удобрений могут привести к мировой продовольственной катастрофе. Самые тяжёлые последствия грозят бедным странам, закупающим кукурузу и пшеницу у России и Украины.