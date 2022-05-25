МИД России: мы не воруем украинское зерно Замглавы МИД Руденко отверг утверждения о вывозе украинского зерна российскими военными

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Россия отвергает утверждения о вывозе украинского зерна военными ВС РФ, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, передаёт РИА Новости. Американский телеканал CNN ранее опубликовал фотографии, которые якобы подтверждают то, что Россия вывозит зерно с Украины через Крым.

Я полностью это отвергаю. Мы вообще ни у кого не воруем, — сообщил дипломат журналистам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что Россия не мешает вывозу украинского зерна через Польшу по железнодорожным путям. Он уточнил, что Варшава может свободно вывозить зерно в тех же вагонах, в которых польская сторона отправляет Киеву оружие. Так он высказался насчёт сообщений ООН о надвигающейся угрозе продовольственного кризиса.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет осуществлять экспорт продовольствия и удобрений в ущерб собственному рынку. По его словам, западные страны усиливают экономическое давление против России и одновременно с этим требуют не останавливать поставки продовольствия, однако Россия не пойдёт в этом вопросе на поводу у Запада.