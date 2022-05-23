Песков: Россия не препятствует ввозу украинского зерна через Польшу

Пшеница / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не мешает вывозу украинского зерна через Польшу по железнодорожным путям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Он уточнил, что Варшава может свободно вывозить зерно в тех же вагонах, в которых польская сторона отправляет Киеву оружие. Так он высказался насчёт сообщений ООН о надвигающейся угрозе продовольственного кризиса.

Российская сторона совершенно не мешает Украине по железной дороге вывозить зерно. Когда со стороны Польши идут эшелоны с оружием, никто не мешает им вывозить на этих же эшелонах обратно зерно туда, — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь главы РФ добавил, что Россия всегда была «надежным экспортером зерна».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет осуществлять экспорт продовольствия и удобрений в ущерб собственному рынку. По его словам, западные страны усиливают экономическое давление против России и одновременно с этим требуют не останавливать поставки продовольствия, однако Россия не пойдёт в этом вопросе на поводу у Запада.