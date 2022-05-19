«Мы не идиоты»: Медведев о требовании Запада поставлять продовольствие Медведев заявил, что Россия не будет поставлять продовольствие в ущерб своему рынку

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россия не будет осуществлять экспорт продовольствия и удобрений в ущерб собственному рынку, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. Политик также раскритиковал антироссийские санкции, из-за которых в первую очередь «туго» придётся западным странам.

Странам-импортёрам нашей пшеницы и других продуктов питания придётся без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж... Печально. Сами виноваты, — написал Медведев.

По его словам, западные страны усиливают экономическое давление против России и одновременно с этим требуют не останавливать поставки продовольствия. Он отметил, что Россия не пойдёт в этом вопросе на поводу у Запада.

А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой — требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты. И ещё раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России — дело святое, — добавил он.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что мировой продовольственный кризис возник гораздо раньше конфликта на Украине. Он также отметил, что Запад склонен обвинять в этом Россию, но это «лукавая картина». Небензя добавил, что в качестве поддержки мирового рынка продовольствия Россия может с 1 августа и до конца года предложить на экспорт 25 млн тонн зерна через порт Новороссийска.