Вне игры: Пентагон отказывается отвечать за нефть Сирии

Пентагон сообщил, что не несёт ответственность за охрану нефтяных месторождений на востоке Сирии, а занимается борьбой с остатками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). Заявление проиллюстрировало смену «сирийской» стратегии США, которую Дональд Трамп открыто увязывал с сырьевым вопросом. Интрига заключается в том, как с учётом новой позиции будет выстраиваться работа американской энергетической компании Delta Crescent Energy (DCE), которая при предыдущей администрации успела получить контракт на востоке Сирии.
Заявление о приоритетах на сирийском направлении
Сотрудники Министерства обороны и его субподрядчики не уполномочены протягивать руку помощи частной компании, которая стремится к разработке нефтяных ресурсов в Сирии, а также сотрудникам этой компании или её агентам, — пояснил чиновник.
Он имел в виду представителей DCE, которые в минувшем году с разрешения Белого дома подписали с неправительственными формированиями «Демократические силы Сирии» (ДСС) контракт на разведку, переработку и экспорт нефти с востока Арабской Республики. Эта часть страны остаётся частично неподконтрольной официальному Дамаску.
Кирби сделал оговорку: единственное исключение — это случаи, когда американские войска действуют в соответствии с существующими разрешениями для защиты гражданских лиц. Важно помнить, подчеркнул официальный представитель Пентагона, что цель военной миссии в Арабской Республике — «помочь окончательно разгромить ИГ».
Первым о том, что американская нефтегазовая компания будет работать на северо-востоке Сирии (Заевфратье), сообщил в прошлом году сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он тогда подчёркивал, что договорённость о модернизации двух нефтеперерабатывающих объектов к востоку от реки Евфрат заключена напрямую с руководством ДСС, где преобладают курды. Позже стало известно название этой компании — Delta Crescent Energy. В числе её соучредителей — бывшие американские военные.
Такие компании, как Exxon или Chevron, не делают подобных вещей, — говорил один из сооснователей DCE Джеймс Кейн. — Это слишком новаторский подход, слишком авантюрный. Некоторые даже могут сказать, что он слишком рискованный.
В апреле прошлого года DCE получила от Минфина США довольно редкую лицензию для работы в Сирии, которая позволяет обходить западные санкции против энергетического сектора ближневосточной страны. Британская пресса
Но даже с учётом всех разрешений в США деятельность DCE оставалась связанной с чёрным рынком. Сырая нефть с северо-востока Сирии в настоящий момент перерабатывается на множестве импровизированных нефтеперерабатывающих заводов или продаётся обходными путями, через третьих лиц на возвращённую сирийскими правительственными силами территорию, о чём в США прекрасно знают. Подобная теневая схема до «нефтяной войны» 2020 года
Кардинально поменять что-то в уже сложившейся системе Байдену вряд ли удастся: неправительственные формирования с курдской доминантой нуждаются в финансовых вливаниях, хоть и продолжают находиться в слабой позиции из-за своего статуса. Поэтому не имеет значения, кто будет работать с ними — DCE или кто-то ещё. Так или иначе, это бизнес, которому будет трудно придать юридический вес.