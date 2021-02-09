Вне игры: Пентагон отказывается отвечать за нефть Сирии

Пентагон сообщил, что не несёт ответственность за охрану нефтяных месторождений на востоке Сирии, а занимается борьбой с остатками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). Заявление проиллюстрировало смену «сирийской» стратегии США, которую Дональд Трамп открыто увязывал с сырьевым вопросом. Интрига заключается в том, как с учётом новой позиции будет выстраиваться работа американской энергетической компании Delta Crescent Energy (DCE), которая при предыдущей администрации успела получить контракт на востоке Сирии.

Заявление о приоритетах на сирийском направлении сделал официальный представитель оборонного ведомства Джон Кирби. По его словам, остающиеся на востоке Арабской Республики военнослужащие Вооружённых сил (ВС) США не станут заниматься охраной месторождений, на которой в прошлом настаивал Трамп.

Сотрудники Министерства обороны и его субподрядчики не уполномочены протягивать руку помощи частной компании, которая стремится к разработке нефтяных ресурсов в Сирии, а также сотрудникам этой компании или её агентам, — пояснил чиновник.

Он имел в виду представителей DCE, которые в минувшем году с разрешения Белого дома подписали с неправительственными формированиями «Демократические силы Сирии» (ДСС) контракт на разведку, переработку и экспорт нефти с востока Арабской Республики. Эта часть страны остаётся частично неподконтрольной официальному Дамаску.

Кирби сделал оговорку: единственное исключение — это случаи, когда американские войска действуют в соответствии с существующими разрешениями для защиты гражданских лиц. Важно помнить, подчеркнул официальный представитель Пентагона, что цель военной миссии в Арабской Республике — «помочь окончательно разгромить ИГ».

Первым о том, что американская нефтегазовая компания будет работать на северо-востоке Сирии (Заевфратье), сообщил в прошлом году сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он тогда подчёркивал, что договорённость о модернизации двух нефтеперерабатывающих объектов к востоку от реки Евфрат заключена напрямую с руководством ДСС, где преобладают курды. Позже стало известно название этой компании — Delta Crescent Energy. В числе её соучредителей — бывшие американские военные.

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Такие компании, как Exxon или Chevron, не делают подобных вещей, — говорил один из сооснователей DCE Джеймс Кейн. — Это слишком новаторский подход, слишком авантюрный. Некоторые даже могут сказать, что он слишком рискованный.

В апреле прошлого года DCE получила от Минфина США довольно редкую лицензию для работы в Сирии, которая позволяет обходить западные санкции против энергетического сектора ближневосточной страны. Британская пресса называет это решение политически мотивированным: создателей компании заподозрили в отправке пожертвований Республиканской партии США, представителем которой был Трамп. Публично DCE отрицает использование политических инструментов для получения лицензии. Чиновники в Вашингтоне уверяли, что одобрили проект исключительно для того, чтобы наладить экономику северо-востока Сирии.

Но даже с учётом всех разрешений в США деятельность DCE оставалась связанной с чёрным рынком. Сырая нефть с северо-востока Сирии в настоящий момент перерабатывается на множестве импровизированных нефтеперерабатывающих заводов или продаётся обходными путями, через третьих лиц на возвращённую сирийскими правительственными силами территорию, о чём в США прекрасно знают. Подобная теневая схема до «нефтяной войны» 2020 года приносила командованию ДСС до $3 млн в день.

Кардинально поменять что-то в уже сложившейся системе Байдену вряд ли удастся: неправительственные формирования с курдской доминантой нуждаются в финансовых вливаниях, хоть и продолжают находиться в слабой позиции из-за своего статуса. Поэтому не имеет значения, кто будет работать с ними — DCE или кто-то ещё. Так или иначе, это бизнес, которому будет трудно придать юридический вес.