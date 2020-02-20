https://static.news.ru/photo/2fcd56e8-540b-11ea-b742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Неизвестный пользователь разместил в Сети видеоролик с кадрами из Идлиба. На записи отчётливо видно многочисленные разрушения и тела мирных жителей.

19 февраля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь. На следующий день, 20 февраля, террористы при поддержке турецкой стороны прорвали оборону сирийской армии.

Мы обращаем внимание, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооружённых сил Турции. Призываем турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий террористов и передачу им вооружения, — приводит РЕН ТВ сообщение Минобороны России.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты заявили о неготовности Турции идти на прямой конфликт с Россией.