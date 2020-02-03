https://static.news.ru/photo/80ca6cec-46b0-11ea-bb49-fa163e074e61_660.jpg Хулуси Акар Фото: RICCARDO PAREGGIANI/Xinhua/Global Look Press

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о мерах, принятых Анкарой в ответ на обстрел со стороны сирийской армии в Идлибе.

По его словам, турецкие военные поразили 54 цели и нейтрализовали 76 сирийских военнослужащих в Идлибе.

Мы принимаем все меры в ответ на это нападение, — передаёт агентство Anadolu слова Акара.

Министр отметил, что Анкара накануне дважды уведомила российскую сторону о перемещениях сил в Идлибе, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что четверо турецких военнослужащих погибли, ещё девять получили ранения при артиллерийском обстреле в Идлибе. По заявлению Министерства обороны Турции, сирийская сторона была предупреждена о местонахождении военных, но несмотря на это, вела обстрел.