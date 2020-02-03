Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о мерах, принятых Анкарой в ответ на обстрел со стороны сирийской армии в Идлибе.
По его словам, турецкие военные поразили 54 цели и нейтрализовали 76 сирийских военнослужащих в Идлибе.
Мы принимаем все меры в ответ на это нападение, — передаёт агентство Anadolu слова Акара.
Министр отметил, что Анкара накануне дважды уведомила российскую сторону о перемещениях сил в Идлибе, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал о том, что четверо турецких военнослужащих погибли, ещё девять получили ранения при артиллерийском обстреле в Идлибе. По заявлению Министерства обороны Турции, сирийская сторона была предупреждена о местонахождении военных, но несмотря на это, вела обстрел.