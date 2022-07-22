В Сирии сообщили о гибели трёх военных при обстреле Дамаска SANA: в результат воздушного обстрела Дамаска погибли трое военных

Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Трое военных погибли в результате воздушной атаки на столицу Сирии город Дамаск. Ещё семь человек получили ранения. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA. По данным агентства, атаку осуществил Израиль.

Израильский враг осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты со стороны оккупированных сирийских Голан по некоторым точкам в окрестностях города Дамаск, а наши средства ПВО сбили некоторые ракеты, — говорится в сообщении агентства.

По имеющимся данным, трое военных погибли, ещё семь человек получили ранения.

Израиль эти данные не комментировал.

Ранее сообщалось, что в городе сработали системы ПВО. В небе слышны взрывы. При этом подробности произошедшего не приводились.