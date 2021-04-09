В Саудовской Аравии трёх военнослужащих казнили за госизмену

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В Сирии в результате артиллерийского обстрела погибли пять человек. Ещё шесть человек, в том числе два ребёнка, получили ранения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Сирийские демократические силы (SDF), стрельба велась с территории, контролируемой турецкими военными.

В Сирии в результате артиллерийского обстрела погибли пять человек. Ещё шесть человек, в том числе два ребёнка, получили ранения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Сирийские демократические силы (SDF),...