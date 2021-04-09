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Ближний Восток

В Саудовской Аравии трёх военнослужащих казнили за госизмену

13:10, 10 апреля 2021
Фото: AP Photo/Jon Gambrell/ТАСС

Военный трибунал Саудовской Аравии признал трёх военнослужащих при Министерстве обороны виновными в измене родине, сообщает саудовское государственное агентство SPA.

Согласно закону королевства, запрещающему любое сотрудничество с врагом, военные были приговорены к смертной казни.

Трое военнослужащих при Министерстве обороны признаны виновными в великой измене из-за связей с врагом против интересов королевства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор был приведён в исполнение. Обстоятельства дела и имена казнённых не сообщаются.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын казнил министра образования из-за того, что его ведомство не смогло надлежащим образом реализовать программу дистанционного образования. Согласно результатам проведённого расследования, сотрудники министерства проводили недостаточное количество видеоконференций и при этом жаловались на загруженность и недостаток предоставляемых государством ресурсов.

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