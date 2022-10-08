В Саудовской Аравии объяснили решение по сокращению нефтедобычи МИД Саудовской Аравии: решение по сокращению нефтедобычи принималось не во вред США

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство, соглашаясь с решением о сокращении нефтедобычи, не ставило целью навредить США. Такое объяснение действий Эр-Рияда в беседе с Fox News он назвал полностью неверным.

Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это, чтобы навредить США или каким-то образом поучаствовать политически, целиком и полностью неверна, — подчеркнул министр.

Он заверил собеседников, что Саудовская Аравия не виновата в высоких ценах на бензин в США. Виной тому отсутствие в США большего количества нефтеперерабатывающих возможностей.

У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями, — напомнил глава саудовского МИД.

Ранее The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден оказался перед «непростым выбором» после решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Теперь хозяин Белого дома может продолжить попытки добиться расположения Саудовской Аравии либо принять жесткие ответные меры, считают в издании.