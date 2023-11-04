В представительстве РФ ответили на вопрос о погибших в Газе россиянах У представительства РФ нет данных о погибших в секторе Газа россиянах

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) не располагает данными о россиянах, погибших в секторе Газа при эскалации палестино-израильского конфликта, сообщила ТАСС пресс-секретарь дипведомства Алия Зарипова. Дипломат добавила, что граждан РФ оповестили о местоположении пункта сбора на случай эвакуации из анклава.

Оповещены. Пункт сбора [на случай эвакуации] — КПП «Рафах», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Зарипова добавила, что россияне и граждане стран СНГ все еще могут добавиться в списки на эвакуацию. По ее словам, сейчас в них числится порядка 900 человек, больше половины из них — россияне.

Дипломат отметила, что эвакуация российских дипломатов из Рамаллы пока не планируется. По ее словам, сейчас в городе на Западном берегу реки Иордан складывается относительно спокойная обстановка.

Ранее сообщалось, что более 150 человек пострадали в результате удара израильских ВВС по зданию школы Аль-Фахура в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Точное число погибших пока неизвестно.

2 ноября палестинский Минздрав сообщил, что число погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в результате атак израильской армии с 7 октября достигло 8850 человек, свыше 24 тысяч человек ранены. Более 73% от этого числа — женщины, дети и пожилые люди. В Минздраве также уточнили, что за это время погибли более 130 врачей, порядка 110 были ранены.