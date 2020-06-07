В Палестине отменили передачу РПЦ участка с Мамврийским дубом

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Указ главы Палестины Махмуда Аббаса о передаче Русской духовной миссии в Иерусалиме участка в Хевроне на западном берегу реки Иордан с Мамврийским дубом отменён.

Такое решение принял Верховный суд Палестины. Об этом сообщает агентство MAAH.

Верховный суд Палестины принял решение отменить указ президента Аббаса о предоставлении земельного участка в городе Хеврон Русской духовной миссии в Палестине, — говорится в сообщении.

Решение о передаче земли в Хевроне, на которой растёт почитаемый в православном мире Мамврийский дуб, Русской духовной миссии Аббас принял в январе 2017 года.

Зимой 2019 года NEWS.ru писал о том, что в городе Хеврон начались работы по освобождению Мамврийского дуба от отмерших частей, которые препятствуют росту молодых побегов. За состоянием дерева, под которым, согласно Ветхому Завету, Аврааму явилась Святая Троица, следит Русская духовная миссия в Иерусалиме.