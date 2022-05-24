В ОАЭ зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян

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В ОАЭ сообщили о первом зарегистрированном случае заражения оспой обезьян. Заболевание подтвердили у 29-летней девушки, прибывшей в Дубай из Западной Африки, передаёт государственное информационное агентство WAM. Министерство здравоохранения и общественной защиты государства принимает все необходимые меры, включая расследование случая и отслеживание контактов.

Речь идет о 29-летней женщине, прибывшей в страну из Западной Африки и получавшей необходимую медицинскую помощь в этой стране, — отметили в Минздраве ОАЭ.

Подчёркивается, что министерство держит ситуацию под особым контролем. Согласно сообщению, в ОАЭ придерживаются «механизма эпиднадзора в соответствии с самыми высокими международными практиками для обеспечения устойчивой эффективности и профилактики общества».

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о 131 случае заражения оспой обезьян в мире. В 17 странах подтверждены случаи инфицирования, больше всего их зарегистрировано в Испании.

В ВОЗ также отметили, что необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян нет. Предполагается, что справиться со вспышкой заболевания помогут безопасное сексуальное поведение и мытье рук.