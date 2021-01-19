В ОАЭ зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d8f77400-5a64-11eb-b848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Government Of Dubai/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки в Объединённых Арабских Эмиратах выявили 3491 заболевшего коронавирусом. По данным Минздрава ОАЭ, это является рекордным показателем за всё время пандемии. Всего в стране зарегистрировано 260 223 случая заражения COVID-19.

За прошедшие сутки в ОАЭ умерли пять человек, общее число летальных исходов достигло 756. Выздоровевших стало больше на 3331 — их насчитывается 231 675. 27 792 человека по-прежнему проходят лечение в больницах, — цитирует ТАСС сообщение Минздрава ОАЭ.

В ОАЭ началась вакцинация населения от коронавируса в экспериментальном режиме ещё в октябре прошлого года. В течение I квартала 2021 года привить планируется 50% жителей страны.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 21 734 россиян в 85 регионах. Днём ранее суточный прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией составил 22 857 человек. Среди новых случаев заражения 11,2% пациентов (2440 случаев) не имеют клинических проявлений заболевания. Общее число заразившихся коронавирусом россиян с начала пандемии выросло на 0,6% — до 3 612 800 случаев. Среди регионов с самыми низкими темпами распространения COVID-19 — Костромская область (+0,1%), республики Тува и Алтай (+0,2%), Магаданская область, Ямало-Ненецкий АО и Еврейская АО (+0,3%).

За минувшие сутки от коронавируса вылечились 23 262 россиянина, это почти на 5 тысяч человек больше, чем днём ранее. Общее число переболевших COVID-19 жителей России превысило 3 млн человек. Жертвами заболевания в России с начала пандемии стали 66 623 человека, за последние 24 часа по стране зарегистрировано 586 связанных с коронавирусом летальных случаев.