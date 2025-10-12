Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 октября 2025 в 05:57

В МИД Ирана раскрыли содержание сообщения от Израиля и России

Аракчи: Россия передала Ирану слова о нежелании Израиля продолжать конфликт

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран после беседы президента России Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху получил от российской стороны сообщение Израиля, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, оно заключалось в том, что Тель-Авив не заинтересован в возобновлении конфликта с Тегераном, передает иранский государственный телеканал.

Три-четыре дня назад между Нетаньяху и господином Путиным состоялся разговор. На следующее утро нашего посла пригласили в администрацию президента и сообщили ему со слов Нетаньяху, что тот подчеркивал отсутствие намерений возобновить войну с Ираном, — сказал министр.

Ранее вице-президент страны и глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами сообщил, что Иран признает частичное повреждение инфраструктуры ядерных объектов в результате июньских ударов Соединенных Штатов. Чиновник подчеркнул, что Тегеран обладает необходимыми технологиями и опытом для ликвидации последствий атаки.

До этого газета The New York Times писала, что израильские военные вычислили и ликвидировали иранских ученых и командиров, отследив телефоны их телохранителей. По данным издания, атаки с применением ракет и бомб произошли в первую неделю июня. Отмечается, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи до атак ужесточил меры безопасности, увеличив число охраны и запретив использование мобильных и мессенджеров.

Иран
Израиль
Биньямин Нетаньяху
Россия
