В Кремле отреагировали на возможную спецоперацию Турции в Сирии Песков предупредил об эскалации в случае проведения Турцией спецоперации против курдов в Сирии

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Возможная спецоперация Турции против курдов в Сирии не будет способствовать стабильности и безопасности в этой стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он прокомментировал планы Анкары, призвав ее сесть за стол переговоров.

Мы не считаем, что эта спецоперация будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики, — заявил Песков.

По его словам, российская cторона рекомендует Турции решить вопросы мирным путeм.

1 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции на севере Сирии. Она проводится в целях борьбы с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Силами народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористическими.

Впоследствии президент Сирии Башар Асад не исключил прямого боестолкновения между сирийскими и турецкими войсками на территории республики. По словам главы САР, это может произойти в случае вторжении со стороны Анкары и народного сопротивления.