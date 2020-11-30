В Кабуле прогремел взрыв

https://static.news.ru/photo/a75fd552-3324-11eb-9404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmani23353922/twitter.com

В столице Афганистана произошёл взрыв. По предварительным данным, инцидент произошёл в пятом полицейском округе Кабула.

Об этом сообщил телеканал 1TV. Взрыв был направлен против автомобиля полиции. По предварительным данным, пострадали гражданские лица.

Подробности произошедшего выясняются.

Накануне сообщалось о трёх терактах в Кабуле за один день. Три взрыва произвели неизвестные в разных районах столицы Афганистана 28 ноября.

Первый взрыв произошёл утром в районе Хайр Хана. Там при взрыве магнитного самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного на автомобиле, пострадали четыре человека. Второй взрыв прогремел также утром в районе Омиди-Сабз. Здесь при подрыве СВУ ранения получили три человека. Ещё один взрыв произошёл вечером того же дня в центральной части города. На СВУ подорвался полицейский автомобиль. Находившийся в автомобиле сотрудник полиции не пострадал, пишет «Красная весна».

Как писал NEWS.ru, как минимум восемь мирных жителей Афганистана погибли 8 ноября во время миномётного обстрела в одном из районов города Газни. Он является административным центром одноимённой провинции республики. Кроме того, 3 ноября при атаке на военную базу в Афганистане пострадали по меньшей мере 24 человека, в том числе военнослужащие. Инцидент произошёл в провинции Кундуз в районе Имам Шахиб. Согласно данным источников, рядом с базой взорвался заминированный автомобиль, после чего началась перестрелка между боевиками и военными.