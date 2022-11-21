В Израиле заявили, что Иран может передать России баллистические ракеты Советник Израиля по нацбезопасности: Иран может передать России баллистические ракеты

Фото: Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль выразил протест России в связи с использованием ею в конфликте на Украине беспилотников, приобретенных у Ирана, сообщает Israel National News. Советник по национальной безопасности Эяль Хулата также заявил, что Иран готовится передать России баллистические ракеты в дополнение к уже переданным дронам Shahed-136.

Если усилия Ирана не будут сдержаны, Россия может также разместить высокоточные ракеты собственного производства на территории Украины, — сказано в сообщении.

Ранее The Washington Post сообщила, что Россия достигла соглашения с Ираном о начале «производства сотен беспилотных летательных аппаратов на российской территории». Издание со ссылкой на разведданные американских и западных служб безопасности утверждает, что стороны заключили сделку в начале ноября во время встречи в Иране, сборка беспилотников может начаться в течение нескольких месяцев.

До этого в МИД России назвали безосновательными заявления о поставках дронов из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что западные страны обвиняют Россию и Иран в сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки (СВПД).