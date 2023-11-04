В Израиле увидели, как Турция «приближается к террористам» МИД Израиля: отзыв посла Турции приближает Анкару к террористам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение Турции отозвать посла из Израиля приближает Анкару к тому, чтобы принять сторону террористов, заявили в израильском МИД, передает ТАСС. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Израиль ведет оборонительную войну, навязанную ХАМАС. По мнению израильских дипломатов, палестинское движение еще хуже, чем ИГ («Исламское государство», организация признана в России террористической, деятельность запрещена).

Решение турецкого правительства вернуть посла для консультаций, пока Государство Израиль ведет оборонительную войну, навязанную ему террористической организацией, которая хуже ИГ, является еще одним шагом турецкого президента к тому, чтобы встать на сторону террористической организации ХАМАС, — сообщили в МИД.

Сегодня Турция отозвала посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. В МИД страны сообщили, что будет решаться вопрос о бесперебойной поставке гуманитарной помощи к территории, на которой разворачивается военный конфликт.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге в Стамбуле в поддержку Газы и палестинского народа, назвав Израиль оккупантом. Он напомнил, что в ходе голосования Генассамблеи ООН большинство стран мира призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.