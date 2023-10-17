В Израиле предположили, что в больницу в Газе прилетела ракета ХАМАС i24: взрыв больницы в Газе мог оказаться результатом неудачной атаки ХАМАС

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Армия Израиля (ЦАХАЛ) провела предварительное расследования взрыва больницы в Газе, сообщил i24. По данным телеканала, есть немалая вероятность, что трагедия произошла в результате неудачного ракетного пуска ХАМАС.

Эти результаты идут вразрез с тем, что заявил ранее представитель Минздрава Газы. По его словам, удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» нанесла израильская армия. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам.

Накануне военно-воздушные силы обстреляли центральный район сектора. Как уточнили в Министерстве здравоохранения Палестины, ракеты попали в баптистский госпиталь «Аль-Маамадани», в результате атаки минимум 500 человек погибли, большая часть жертв — женщины и дети. Авиаудар по медицинскому учреждению в Газе засняли палестинцы — взрыв уничтожил здание госпиталя и привел к многочисленным жертвам. Между тем представитель Армии обороны Израиля заявил, что не может подтвердить нанесение удара по больнице.

Ранее представитель Министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что в результате разрушительных израильских бомбардировок в секторе Газа под завалами домов на данный момент находятся около 1200 человек. По его словам, среди них приблизительно 500 детей.