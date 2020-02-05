https://static.news.ru/photo/9380230e-47aa-11ea-bd71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Израильские военные сообщили о срабатывании сигналов системы ПВО в районах, граничащих с сектором Газа. Три ракеты были обнаружены после срабатывания сирен воздушной тревоги. Об этом сообщил ТАСС.

После срабатывания сирен воздушной тревоги были засечены три запуска ракет из сектора Газа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что палестинские радикалы выпустили ракеты по незаселенной местности. Пострадавших нет.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что единственная возможность достичь урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем — это прямые переговоры.