Израильские военные сообщили о срабатывании сигналов системы ПВО в районах, граничащих с сектором Газа. Три ракеты были обнаружены после срабатывания сирен воздушной тревоги. Об этом
После срабатывания сирен воздушной тревоги были засечены три запуска ракет из сектора Газа, — говорится в сообщении.
Отмечается, что палестинские радикалы выпустили ракеты по незаселенной местности. Пострадавших нет.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что единственная возможность достичь урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем — это прямые переговоры.
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