https://static.news.ru/photo/71c390b0-32e8-11ea-a023-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары по военным базам Соединённых Штатов были только началом операции, которая будет продолжаться.

Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всём регионе, — цитирует его Fars Agency.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российское правительство должно заключить соглашение о военном сотрудничестве с Ираном.