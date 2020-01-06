https://static.news.ru/photo/63ad52f8-312c-11ea-b812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Иран разработал 13 вариантов мести Соединённым Штатам Америки за убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Об этом во вторник, 7 января, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности государства Али Шамхани.

Он подчеркнул, что американцы находятся в уязвимой позиции перед ответом со стороны Ирана. По словам Шамхани, военные силы Штатов должны самостоятельно покинуть регион, в противном случае их заставят это сделать.

На сегодняшний момент было представлено 13 вариантов мести, — приводит агентство Fars сообщение секретаря Совбеза.

Сулеймани был убит 3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана.

Ранее NEWS.ru писал, что прощание с иранским генералом Касемом Сулеймани началось на юго-востоке страны, в Кермане. Это родной город убитого американцами военного.

Трансляцию мероприятия ведёт государственное телевидение Ирана. Десятки тысяч человек вышли на улицы, чтобы проститься с Сулеймани.