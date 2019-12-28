В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города-порта Бендер-Аббас с населением около 353 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км,
Накануне NEWS.ru сообщал о двух землетрясениях, произошедших за одну ночь на Камчатке. Первое землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в 186 км от райцентра Усть-Большерецк. Второе, магнитудой 4,3, произошло в 81 км от посёлка городского типа Палана, административного центра Корякского округа. Население подземных толчков не почувствовало.
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