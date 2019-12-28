https://static.news.ru/photo/79580696-2b16-11ea-8d59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города-порта Бендер-Аббас с населением около 353 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Накануне NEWS.ru сообщал о двух землетрясениях, произошедших за одну ночь на Камчатке. Первое землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в 186 км от райцентра Усть-Большерецк. Второе, магнитудой 4,3, произошло в 81 км от посёлка городского типа Палана, административного центра Корякского округа. Население подземных толчков не почувствовало.